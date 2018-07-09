Kapıdan düşerek minibüsün altında kalan yolcu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şeker idaresindeki 02 M 0312 plakalı şehir içi yolcu minibüsü Esentepe Mahallesi TOKİ yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada minibüste yolcu olarak bulunan Yusuf İlik ile Kıymet Çavuş, yaralandı. Minibüsün altında kalarak feci şekilde yaralanan Kıymet Çavuş, olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde minibüs altından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın yolcu Kıymet Çavuş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, minibüsün devrilmeden önce kapısının açık olduğu ve kaza esnasında hayatını kaybeden Kıymet Çavuş’un açık olan kapıdan dışarıya düşerek minibüsün altında kaldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.