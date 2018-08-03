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03 Ağustos 2018 11:05

Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsleri polisten kaçamıyor

Adıyaman’da, kapısı açık olarak ilerleyen yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı.

Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsleri polisten kaçamıyor

03 Ağustos 2018 11:05


Kapısı açık olarak ilerleyen yolcu otobüs ve minibüslerinin kazaya davetiye çıkarmalarının önüne geçilebilmesi için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında kapısı açık olarak ilerleyen yolcu otobüs ve minibüs sürücüleri önce kapıları açık şekilde ilerlememeleri konusunda uyarıldı. Uyarılan sürücülere aynı zamanda polis ekipleri tarafından 108 TL para cezası da kesildi. Başlatılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenilirken yolcular ise bu tür uygulamaların oldukça anlamlı olduğu uygulamadan dolayı Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’e, ve emniyet teşkilatına teşekkür ettiklerini vurguladılar.


Öte yandan geçtiğimiz zamanlarda iki yolcu kapısı açık olarak ilerleyen minibüs ve otobüsten düşerek hayatını kaybetmişti.




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