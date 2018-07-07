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07 Temmuz 2018 16:21

Kapısı açık olan tekstil minibüsleri kazaya davetiye çıkarıyor

Adıyaman’da, kapısı açık olarak ilerleyen tekstil işçilerini taşıyan minibüsler kazaya davetiye çıkarıyor.

Kapısı açık olan tekstil minibüsleri kazaya davetiye çıkarıyor

07 Temmuz 2018 16:21


Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarında görevli tekstil işçileri mesai saatleri sonrası minibüslerle evlerine bırakılıyor. Tıka basa dolu olan minibüslerin kapılarının açık olması hem dikkat çekiyor hem de olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, hava sıcaklığından dolayı kapıları kapatılmayan minibüsler üzerinde denetimlerin sıklıkla yapılması gerektiğini vurguladılar. Bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Fidan Markaya’nın da tekstil işçilerini taşıyan otobüsten indiği esnada dengesini kaybederek açık olduğu iddia edilen kapıdan yola düşmüş, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti.




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