Kapısı açık olan tekstil minibüsleri kazaya davetiye çıkarıyor

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarında görevli tekstil işçileri mesai saatleri sonrası minibüslerle evlerine bırakılıyor. Tıka basa dolu olan minibüslerin kapılarının açık olması hem dikkat çekiyor hem de olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, hava sıcaklığından dolayı kapıları kapatılmayan minibüsler üzerinde denetimlerin sıklıkla yapılması gerektiğini vurguladılar. Bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Fidan Markaya’nın da tekstil işçilerini taşıyan otobüsten indiği esnada dengesini kaybederek açık olduğu iddia edilen kapıdan yola düşmüş, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti.