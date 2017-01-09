Kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Adıyaman’da, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman- Kahta Karayolu 10. kilometrede kayganlaşan yolda Mikail Erol idaresindeki 02 HE 272 plakalı otomobil, Hüseyin Bakırcı idaresindeki 02 ZA 635 plakalı otomobil, sürücüleri tespit edilemeyen 02 ZA 070 plakalı otomobil ve 02 HL 510 plakalı otomobil, Eser Zengin idaresindeki 34 JA 4117 plakalı otomobil, Mehmet Sadık Aslan idaresindeki 02 KP 822 plakalı otomobil, Osman Çelebi idaresindeki 27 U 6354 plakalı otomobil ile Aydın Gül idaresindeki 01 BBS 98 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Sadık Satılmış, Kadriye Öztürk ve Neşat Öcal yaralandı. Kazaya karışan bazı araçlar yoldan çıkarak şarampole yuvarlanırken bazı araçlar ise refüje çıkarak durabildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.