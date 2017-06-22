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22 Haziran 2017 16:10

Karaali Köprüsü ile KSS Kavşağını bağlayan yeni yol asfaltlandı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarının yoğunluğunu ortadan kaldırmak için geçen yıl Altınşehir Mahallesinde açtığı yeni yolda asfalt çalışması yaptı.

Karaali Köprüsü ile KSS Kavşağını bağlayan yeni yol asfaltlandı

22 Haziran 2017 16:10


Adıyaman Belediyesi tarafından iki yıl önce yapımı tamamlanarak şehrin batısı ile bağlantısını sağlayan alternatif bir yol olarak hizmet vermeye başlayan Karaali Köprüsünü, Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi kavşağına bağlamak için geçen yıl açılan yeni yoldaki çalışmalar tamamlandı.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde asfaltlanan yol hakkında bilgi veren yetkililer, Küçük Sanayi Sitesinden il merkezine gidecek olan araçların artık alternatif olarak Karaali Köprüsü üzerinden Eski Besni Caddesini kullanabileceklerini de dile getirerek, “25 metre genişliğinde ve bin 708 metre uzunluğundaki bu yeni yol halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandılar.




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