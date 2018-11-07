Karadeniz'den Güneydoğu'ya gönül köprüsü

Rize'den deprem bölgesi olan Samsat Doğanca İlkokulu'na öğrenciler oyuncak ve kitap gönderdi.

Son iki yılda 2 deprem yaşayan Adıyaman'ın Samsat ilçesine Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu öğrencileri gönül köprüsü kurdu. Mesut Yılmaz İlkokulu kardeş olarak seçtiği Adıyaman Samsat Doğanca İlkokulu'na oyuncak ve kitap yardımında bulundu.

Öğrencilerine bu yardımı göndereceğimiz okulun hayali resmini yapmalarını söyleyen 3-F sınıfı sınıf öğretmeni Aykut Akyasan ve 3-D sınıfı sınıf öğretmeni Meyrem Şişmanlar güzel bir kardeşlik örneğine imza attı.

Rize'de öğretmenlik yapan Aykut Akyasan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Cafer Alpaslan Göçer'in öğretmenlik yaptığı okulu kardeş okul olarak seçti.

Kardeşliğimizi okullarımızı da kardeş yaparak pekiştirmek istediklerini söyleyen Aykut Akyasan, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu arasında kardeşlik köprüsü kurulduğunu kaydetti.

Doğanca İlkokulu öğretmeni olan Göçer ise, "Öğrencilerimizin böyle duyarlı ve vicdanlı yürekleri olduktan sonra gelecek adına çok umutluyuz" dedi.

Çok duygulandığını belirten Göçer, bu güzel davranışın tüm okullarımıza örnek teşkil etmesini, hatta daha büyük projeler ile Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin birbirlerini tanıma fırsatı bulacağını ifade etti.