Karapınar Mahallesinde huzur toplantısı

Karapınar Taziye Evinde düzenlenen toplantıya Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, mahalle muhtarı ve Karapınar Mahallesi sakinleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Bugün sizlerle dertleşmek varsa problemlerinizi dinlemek için sizlerle bir araya geldik. Dile getireceğiniz sorunları tek tek not alarak bu sorun ve sıkıntıları elimizden geldiği ve imkanların el verdiği ölçüde çözmeye çalışacağız” dedi. Karapınar Mahallesi sakinleriyle sohbet havasında geçen, "Halkla Buluşma Huzur Toplantısında" vatandaşlara tek tek söz verilerek, sorun ve talepler dinlenildi. Vali Kalkancı, vatandaşların ve mahalle muhtarının dile getirdiği sorunları tek tek not aldırarak, bu sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Karapınar Mahallesi sakinleri ise, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Nurullah Naci Kalkancı ve Emniyet Teşkilatına teşekkür etti.

Huzur Toplantısı, Emniyet görevlilerin Karapınar Mahallesinin asayiş ve güvenlik durumu hakkında yaptıkları genel değerlendirmenin ardından mahalle sakinlerine tek tek söz verilmesi ve taleplerinin dinlenerek çözüm yollarının belirlenmesi ile sona erdi.