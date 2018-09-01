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01 Eylül 2018 17:11

Karapınar Taziye Evinin çevre düzenlemesi yapılıyor

Erdemoğlu ailesi tarafından Karapınar Mahallesinde yaptırılan ve inşaat çalışması tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesi yapılıyor.

Karapınar Taziye Evinin çevre düzenlemesi yapılıyor

01 Eylül 2018 17:11


Merinos’un kurucusu Mehmet Erdemoğlu adına kurulan Mehmet Erdemoğlu Vakfı’nın, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Her Mahallede Bir Taziye Evi’ projesine destek vererek Karapınar Mahallesinde yaptırdığı taziye evi inşaatı tamamlandı.


Bayan ve erkekler için ayrı girişlerin olduğu taziye evi inşaatının tamamlanmasından sonra Adıyaman Belediyesi tarafından çevre düzenlemesine geçilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ve taziye evini en kısa zamanda mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını müjdeledi.


Mahallelerinin önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin karşılandığını söyleyen ve bunun için emeği geçen Erdemoğlu ailesine ve Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür eden mahalle sakinleri ise taziye evinin açılacağı günü bekliyor.




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