Karayolunda tavuk kovaladı

Sahibi karayolunda uzun süre tavuğu kovaladı.

Yoğun trafiğin olduğu Adıyaman Atatürk Bulvarı’nda ilerleyen motosikletin arkasında kuş, civciv ve tavukların olduğu kafesin kapağı açılınca bir tavuk aşağıya düştü. Neye uğradığını şaşıran tavuk, trafiğin yoğun olduğu karayolunda ilginç görüntülere neden oldu. Vatandaşların ikazı ile tavuğun düştüğünü öğrenen motosiklet sahibi, kaçan tavuğun peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Uzun süre tavuğu kovalayan vatandaş büyük çaba sarf etti. Karayolunda araç tehlikesine rağmen süren kovalamaca ilginç görüntülere sahne oldu.