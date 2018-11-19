Karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

Adıyaman'da, 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Şevenk Küme Evlerinde ikamet eden Hanım ve Deniz Şabaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.