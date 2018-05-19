Katliamın durması için otostopla Filistin’e gidecekler

Yaklaşık 4 yıldır otostop yaparak Türkiye’de 75 kenti dolaşan üniversite öğrencisi Ahmet Hacıoğlu, Kıbrıs, Balkanlar, İran ve Kafkaslar’ı da otostopla dolaşarak 23 ülkeyi gezdiğini söyledi. Nemrut Dağı’nda geceleyerek güneşin hem doğuşuna hem de batışına hayran kaldığını sözlerine ekleyen üniversite öğrencisi Hacıoğlu, Doğu ve Güneydoğu insanlarına ön yargıyla bakmanın yanlış olduğunu vurgulayarak Adıyaman’ın çok şirin bir şehir olduğunu söyledi.

11 Haziran’da Fransa’ya gideceğini belirten Ahmet Hacıoğlu, “Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Turizm ve Otelcilik öğrencisiyim. Birinci sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 yıldır dünyada ve Türkiye’de şehirleri geziyorum. Türkiye’de yaklaşık olarak 75 şehri dolaştım. Dünyada ise 23 ülkeyi gezdim. Kıbrıs, Balkanlar, İran ve Kafkaslar’ı hep otostopla dolaştım. 11 Haziran’da Fransa’ya gideceğim. Şimdi Nemrut’a geldik. Adıyaman’ın Kahta ilçesi çok güzel bir yer. Güneydoğu insanlarına hep ön yargıyla bakıyorlar. Batıdaki insanlar Güneydoğu’dakilere kötü gözle bakıyorlar. Biz de bu ön yargıyı kırmak amacıyla Kahta’ya geldik. Biz İstanbul’da Nemrut Dağı’na kadar yine otostop çekerek geldik. Sürekli otostopla geziyorum. Nemrut Dağı çok güzel bir yer, gün doğumunu ve gün batışını izledik. Orada battaniye kiraladık. Çay bahçesinde kalarak yerde yattık. Biz en az parayla en çok parayla gezmek amacıyla yola çıktık. Adıyaman’ı da çok sevdik. Adıyaman çok güzel bir şehir, Nemrut zaten dünyanın 8. harikası olarak geçiyor. Filistin’de şu anda bir katliam var. Bu katliamların ve kanların durması için bizler, Filistin’e doğru yürümeyi düşünüyoruz. Umarım başımıza hiçbir şey gelmeden yürürüz. Filistin’de yapılan katliam, hiçbir ülkenin tasnif edemeyeceği bir katliamdır. Herkesin kınaması ve desteklememesi gereken bir katliamdır. Biz de bu katliamı kınamak amacıyla şu an yürüyoruz” dedi.

Nemrut’un ölmeden önce gezilmesi gereken yerlerden biri olduğunu düşündüğünü söyleyen Gıda Mühendisliği öğrencisi Seray Köpürtaş ise “2 buçuk yıldır geziyorum. Türkiye’de yaklaşık 35 şehir gezdim. Nemrut anlatılamayacak bir yer ancak yaşanılır. Şimdiye kadar en fazla 45 dakika otostop bekledim. Bu 45 dakikalık süreyi de Muğla’nın Bodrum ilçesinde bekledim. Nemrut ölmeden önce gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.