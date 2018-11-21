İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavga eden şahısları ayırmak isterken bıçaklandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, kavga eden şahısları ayırmak isteyen genç bıçaklanarak yaralandı.

Adıyaman'da, kavga eden şahısları ayırmak isteyen genç bıçaklanarak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga eden şahısları ayırmak isteyen Servet Tak (18) isimli genç, kavga eden şahıslar tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan genç olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.