Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:11

Kavga sonrası pencereden aşağıya düşen şahıs yaralandı

Adıyaman’da bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavga sonrası bıçakla yaralanan şahıs, işyerinin penceresinden aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Kavga sonrası pencereden aşağıya düşen şahıs yaralandı

27 Şubat 2018 11:11


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi girişinde bulunan bir binanın 1. katında bilinmeyen nedenlerden dolayı şahıslar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.T., isimli bir şahıs kolundan bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı şahıs, daha sonra bilinmeyen nedenlerden dolayı işyerinin penceresinden aşağıya düştü. Pencereden kaldırıma düşerek yaralanan B.T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Burada tedavi altına alınan B.T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan konuyla ilgili olarak 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç