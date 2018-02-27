Kavga sonrası pencereden aşağıya düşen şahıs yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi girişinde bulunan bir binanın 1. katında bilinmeyen nedenlerden dolayı şahıslar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.T., isimli bir şahıs kolundan bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı şahıs, daha sonra bilinmeyen nedenlerden dolayı işyerinin penceresinden aşağıya düştü. Pencereden kaldırıma düşerek yaralanan B.T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan B.T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan konuyla ilgili olarak 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.