Kavgada silahla vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe merkezinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken kavgada E.B., isimli şahıs silahla vurularak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan E.B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.