Kavşak ortasındaki üzeri açık çukur kazaya davetiye çıkarıyor

Adıyaman'da, trafiğin en işlek olduğu kavşağın ortasında üzeri açık bırakılan rögar kazalara davetiye çıkarırken tepkilere de neden oldu.

Atatürk Bulvarı Adıyaman Polis Evi yakınlarında bulunan kavşağın ortasında bulunan rögarın üzeri açık bırakılması nedeniyle bir aracın tekeri çukura girdi. Askıda kalan otomobil nedeniyle olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin tekeri çukurdan çıkarılırken trafik polisleri tarafından da çukurun etrafına duba yerleştirilerek belediye ekiplerine bilgi verildi. Hem vatandaşlar hem de polis ekipleri tarafından verilen bilgilere rağmen çukurun üzeri kapatılmaması bu defa tepkilere neden oldu. Kavşak ortasında bulunan çukur kazalara davetiye çıkarmaya devam ederken aynı zamanda trafik sıkışıklığına da neden oluyor.