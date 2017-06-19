Kavun yüklü kamyonet tarlaya uçtu:1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Faruk Karaçar idaresindeki 58 TU 233 plakalı kavun yüklü kamyonet, Aşağıçöplü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada kamyonette bulunan kavunlar etrafa saçılırken kamyonet sürücüsü Faruk Karaçar yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.