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11 Temmuz 2018 14:54

Kavurucu sıcaklarda hayvanların imdadına ekipler yetişti

Adıyaman’da etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle sıcaktan bunalan ve susayan sokak hayvanlarının imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetişti.

Kavurucu sıcaklarda hayvanların imdadına ekipler yetişti

11 Temmuz 2018 14:54


Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar yükseldiği ve nem oranının yüzde 16’ya ulaştığı Adıyaman’da sıcaklar etkili oluyor. Vatandaşların gündüz dışarı çıkmaktan çekindiği Adıyaman’da sokak hayvanları sahipsiz bırakılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri cadde ve sokaklardaki kaldırımlara, park ve bahçelere su kapları bıraktı. Bırakılan su kaplarını su ile dolduruldu. Ekipler tarafından yaklaşık 50 su kapı çeşitli yerlere bırakıldı. Su kaplarının bırakılmasıyla birlikte sokak hayvanları da susuzluklarını bu kaplardan giderdi. Görevliler, havaların çok sıcak olmasından dolayı hayvanlarında bu sıcaklıktan etkilendiğini ve kendilerinin su kapları bırakarak onları sahip çıkmak istediklerini dile getirdi.


Vatandaşlar ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine gösterdikleri duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, sıcaklık karşısında insanlar gibi hayvanlarında dayanamadığını dile getirdi.




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