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02 Haziran 2018 18:01

Kayalıklardan düşen turistin cenazesi morga kaldırıldı

Adıyaman’ın dağlara tırmanırken düşerek hayatını kaybeden Polonyalı turistin cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayalıklardan düşen turistin cenazesi morga kaldırıldı

02 Haziran 2018 18:01


Edinilen bilgiye göre, Polonyalı Ceiik Thomas (53) ile 2 arkadaşı Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerini görmek için Nemrut Dağı eteklerindeki bir pansiyonda konakladı. Başta Nemrut Dağı olmak üzere tarihi gezilerini tamamladıktan sonra Ceiik Thomas, bu defa da tek başına dağda doğa yürüyüşü yapmak istedi. Tek başına dağlara tırmanan Ceiik Thomas, tırmandığı kayalıklardan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.


Uzun süre pansiyona gelmeyince arkadaşları hemen yetkililerden yardım istedi. Jandarma, köy korucuları, köylüler ve AFAD ekipleri tarafından gün boyu süren arama çalışmalarından bir gün sonra Ceiik Thomas’ın cansız bedenine ulaşıldı. Thomas’ın cenazesine yapılan incelemenin ardından Kahta Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.




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