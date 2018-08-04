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04 Ağustos 2018 11:23

Kaybolan Suriyeli 3 genç kız bulundu

Adıyaman’da önceki gün Atatürk Baraj Göleti kıyısında kayıplara karışan Suriye uyruklu 3 genç kız bulundu.

Kaybolan Suriyeli 3 genç kız bulundu

04 Ağustos 2018 11:23


En son Adıyaman merkeze bağlı Karakoç köyü Atatürk Barajı kıyısında görülen Suriye uyruklu Veem Katas (15), Rahaf Katas (16) ve ikizi Karam Katas (16) isimli kardeşler biranda ortadan kayboldu. Baraj göletinde yüzmek isterken boğulmuş olabilecekleri ihtimali üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri suda arama yaptı. Karada ise AFAD ve jandarma ekipleri uzman köpek yardımı ile aramayı sürdürdü.


Genç kızların yakınlarının çelişkili konuşması üzerene güvenlik güçleri arama çalışmalarına arar verdi. Bunun üzerine kızların kendi istekleri ile kaçmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu.


Yapılan arama çalışmalarında kızlar Adıyaman merkezde bulundu. Güvenlik güçleri kızları Adıyaman Konaklama Tesisine teslim etti.




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