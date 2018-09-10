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Kayınpederinin evine kurşun yağdırdı

Adıyaman’da, bir şahıs bilinmeyen nedenlerden dolayı kayınpederinin ikamet ettiği eve kurşun yağdırdı.

Adıyaman'da, bir şahıs bilinmeyen nedenlerden dolayı kayınpederinin ikamet ettiği eve kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs bilinmeyen nedenlerden dolayı Malazgirt Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde ikamet eden kayın pederinin bulunduğu eve bilinmeyen nedenlerden dolayı pompalı av tüfeği ile ateş açtı. Bir süre ateş eden şahıs, mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesi ile panikleyerek olay yerinden hızla kaçtı. Pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar ikametin duvarlarına isabet ederken şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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