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25 Ağustos 2018 16:56

Kayıp çocuk annesine teslim edildi

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından bulunan 5 yaşındaki çocuk annesine teslim edildi.

Kayıp çocuk annesine teslim edildi

25 Ağustos 2018 16:56


Adıyaman Valiliği yan tarafında bulunan yolda 5 yaşındaki Ahmet Gazi Coşkun’un kaybolduğunu fark eden duyarlı vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerine bilgi veren vatandaşlar bir yandan çocuğun ailesini çevrede ararken bir yandan da çocuğun sıkılmaması için çocukla ilgilendi.


Duyarlı vatandaşlar Ahmet Gazi Coşkun’u, annesi olan Ayşe Coşkun’a teslim etti.


Birkaç saat sonra çocuğuna kavuşan anne, köyden geldiklerini alışveriş yaptıkları esnada çocuğunun kaybolduğunu ve her yerde aradığını belirtti. Anne Coşkun, çocuğunu bulan vatandaşlara teşekkür etti.




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