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13 Mayıs 2018 17:26

Kayıp epilepsi hastası dere yatağında bulundu

Adıyaman’da 4 gündür kayıp olan epilepsi hastası şahıs, dere yatağında baygın halde bulundu.

Kayıp epilepsi hastası dere yatağında bulundu

13 Mayıs 2018 17:26


Adıyaman merkeze bağlı Gökçay köyünde ikamet eden 32 yaşındaki epilepsi hastası Ali Turan, 4 gün önce Adıyaman merkezde alışveriş yapmak için evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Turan’ın yakınları, jandarma ve polise başvurdu. Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından Gökçay köyü ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. 4 gün boyunca her yerden aranan Turan, köy korucuları tarafından Gökçay ve Bağlıca köyü arasında dere yatağı içerisinde baygın halde bulundu. Turan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Turan’ın epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu bayıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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