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07 Haziran 2018 11:06

Kayıp kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek

Adıyaman’da kedisini arayan vatandaş, kaybolan kedisini bulana 2 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.

Kayıp kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek

07 Haziran 2018 11:06


Altınşehir Mahallesi Hacegah Parkı yakınlarında ikamet eden Tuğrul Hasan Akut’a ait Ankara - Van kırma cinsi beyaz renkli kedi, evin balkonundan dışarıya çıkarak kayıplara karıştı. Kayıp kedisini her yerde arayan Akut, tüm aramalarına rağmen kediyi bulamadı. Kedisini bulup kendisine getirene 2 bin TL para ödülü vereceğini duyuran Tuğrul Hasan Akut, "Kedim evimin balkonundan dışarıya çıkarak kayıplara karıştı. Her yerde arıyorum ama bir türlü kedimi bulamadım. Onun kaybolması oldukça beni üzdü. Kedimi bulup getirene 2 bin TL para ödüllü vereceğim. Benim için önemli olan kedimin sağlığı. İnşallah sağ salim bulurum kedimi. Kedimi gören ya da nerede olduğunu duyan olursa lütfen 0546 558 1801 numaralı telefonumdan beni aramalarını rica ediyorum” diye konuştu.




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