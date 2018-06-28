Kayıtlar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden otomatik yapılacak

ve 5. Sınıflara öğrenci kayıtları ikamet adresleri esas alınarak, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği takvimle önümüzdeki günlerde 2018-2019 eğitim öğretim yılı kayıtları başlayacak. Okulöncesi, 1. ve 5. sınıflara öğrenci kayıtları, çocukların MERNİS bilgileri esas alınarak ikametgahlarına en uygun okula, herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacağı açıklandı.

Veliler, ileriki günlerde www.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden, çocuklarının TC kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu ve okulun iletişim bilgilerini öğrenebilecek. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile şehit ve muharip gazilerin çocuklarının kayıtları, velilerinin istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında, istedikleri resmi okula yapılacak.

Bazı okullardaki öğrenci yığılmalarının önüne geçilmesi amacıyla Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Adıyaman İl Nüfus Müdürlüğüne yazı yazılarak okullara kayıtta usulsüz adres değişikliği yapılmasının önüne geçilmesi sağlanmaya çalıştığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, “Daha önceki eğitim-öğretim yıllarında kayıtların başlamasıyla veliler ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklarını belli öğretmenlere kaydetmek istemekteydi ve bunun sonucu olarak bazı öğretmenlere fazla talep olmakta, böylelikle bir kısım okullarımızda ve sınıflarda öğretmen seçimlerinden dolayı yığılmalar meydana gelmekteydi. 5. sınıfa kayıt olacak öğrenciler ise seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmekteydi ve bunun sonucunda öğrenci ve veliler arasında tembel - çalışkan sınıf algısı oluşmakla birlikte öğretmenlerin başarılı sınıflara daha fazla yoğunlaşmasına, akademik başarısı düşük sınıflara ise ilgisinin azalmasına neden olmaktaydı. Bu sorunların önüne geçilmesi amacıyla Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik makamının 18/06/2017 tarih ve 9273376 sayılı onayı ile geçen eğitim öğretim yılında (2017-2018) 1. ve 5. sınıfa kayıt olacak öğrencilerin şubeleri ile ilkokul 1. Sınıfa kayıt olacak öğrencilerin öğretmenlerini kurayla belirlemiştir.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanan kura sisteminin öğrenciler üzerinde oluşturduğu etkinin ölçülmesi amacıyla 04-07 Haziran 2018 tarihleri arasında il merkezindeki 28 ilkokul, 31 ortaokulun toplam 428 öğrenci velisine, 577 öğretmenine ve 123 yöneticisine anket uygulamıştır.

Ankette ‘Kura ile sınıf oluşturma uygulamasının devam etmesini istiyor musunuz ?’ sorusuna cevap veren 428 velinin 277’si yüzde 64,7’si ‘evet’ derken, 151’i yüzde 35,3 ‘hayır’ demiştir. Ankete katılan 577 öğretmeninin 436’sı yüzde 75,6 ‘evet’ derken, 141’i yüzde 24,4’ü ‘hayır’ demiştir. Ankete katılan 123 yöneticinin 84’ü yüzde 68,3 ‘evet’ derken, 39’u yüzde 31,7 ‘hayır’ demiştir” açıklamasını yaptı.