Kaymakam Aksoy gazetecilerle bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Kaymakamı Can Aksoy basın mensupları ile kahvaltıda buluştu.

Basın mensupları ile bir araya gelen Kaymakam Can Aksoy, Gölbaşı Hükumet Konağının projesinin bitirildiğini ve ihale aşamasına gelindiğini, emniyet müdürlüğü binasının yerine 7 bin metrekarelik bir alana yeniden yapılacak olan yeni hükumet konağı binasının da Gölbaşı'nın en az 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Eski hükumet konağı ve belediye binasının yerine de meydan ve bahçe düzenlemesi yapılarak yeşil bir koridor oluşturulacağını belirten Kaymakam Can Aksoy, “Emniyet müdürlüğü terminal arkasına taşındı. Yeni emniyet müdürlüğü binasının şimdiki itfaiyenin yerine yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik bir projesi yapıldı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildi. Burada bir yanlış anlaşılma var, emniyet müdürlüğü şu anki terminal arkasındaki binasında geçici değil tam tahsisli. Şu anki projeye göre itfaiye müdürlüğünün oraya yapılacak olan bina emniyet müdürlüğü ve şubeleri olarak hizmet verecek” diye konuştu.

Kaymakam Aksoy anı zamanda ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlardan da bahsetti.