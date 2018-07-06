Kaymakam Aksoy okul inşaatını denetledi

Kaymakam Aksoy, İlçeye bağlı Yeşilova köyünde, 10 Temmuz 2017 tarihinde yapımına başlanan Yeşilova Köyü Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Müslüm Ayaz ve Ali Durmaz’ın da eşlik ettiği Kaymakam Aksoy, okul inşaatında çalışan görevlilerden bilgi aldı. Yapılan incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Aksoy, "İlçemiz ve köylerimizde eğitimin kalitesini artırmak, beraberinde başarı seviyesini yükseltmek için modern okul binaları yapılıyor. Her türlü konfor ve imkânın yer aldığı bu okul binalarında eğitim görecek gençlerimiz, Gölbaşı’nın eğitim başarısını daha da yükseltecektir. Öte yandan, Gölbaşı’nda tekli eğitime geçme noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yapılan okul binaları da bize bu fırsatı sunacaktır. İlçemizde 2018/2019 öğretim yılında tüm okullarımız normal eğitime geçip ikili öğretim yapan okulumuz kalmayacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 Milyon TL’ye mal olan okul binası, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretime başlayacağı belirtildi.