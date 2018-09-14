Kaymakam Eşki'ye veda yemeği düzenlendi

Çelikhan İmam Hatip Lisesi Yemekhanesinde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki onuruna düzenlenen veda yemeğine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Recep Duran, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çelikhan'da çok tecrübe kazandığını söyleyen Kaymakam Eşki, “Her zaman mağdurun, mazlumun yanında olmaya onların dertleriyle dertlenmeyi bildim. Görevim olsun ya da olmasın her zaman sizlere hizmet etmeye gayret gösterdim. Bana verilen görevleri yerine getirmenin huzuru içerisinde ilçeden ayrılıyorum. Ben hak edene her zaman Devletin hoşgörüsünü, şefkatini gülen yüzünü göstermeye çalıştım. Siz Çelikhanlılar da küçük düşünmeyin büyük düşünün bakış açınızı genişletin. Katılımınızdan dolayı teşekkür eder hakkınızı helal edin” diye konuştu.

Yemeğe katılan davetliler Kaymakam Mustafa İkbal Eşki'den helallik isteyerek yeni görev yerinde başarılar diledi.