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27 Şubat 2018 11:08

Kaymakam Gençer çöken evde incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Kızılhisar köyünde çökme nedeniyle 1 kişinin yaralandığı, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu toprak evde Kaymakam Ahmet Gençer, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Gençer çöken evde incelemelerde bulundu

27 Şubat 2018 11:08


Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın ile birlikte olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Aile geçici olarak öğrenci yetersizliğinden kapanan Kızılhisar İlkokulunda yaşamını sürdüreceği öğrenildi.


Olayla ilgili açıklamada bulunan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "Kızılhisar köyümüzde Turan Kaya’ya ait ev bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olayı duyar duymaz olay yerine geldik. Adıyaman AFAD Müdürlüğü ve UMKE ekipleri de olay yerine gelerek enkaz altında kalan küçükbaş hayvanları kurtarmaya çalıştılar. 74 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Enkaz altında ise kaç tane hayvanın kaldığını bilmiyoruz. Olayda çok şükür can kaybı yok. Ailemizi geçici olarak köyümüzde öğrenci yetersizliğinden kapanan okulumuza yerleştirdik" dedi.


Turan Kaya ise, olaya anında müdahale eden AFAD, UMKE, jandarma ve olay yerine gelerek birebir ilgilenen Besni Kaymakamı Ahmet Gencer’e teşekkür etti.




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