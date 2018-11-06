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Kaymakam Gencer hastanedeki çalışmaları inceledi

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.


Acil serviste yapılan tadilat ve genişletme çalışmalarını inceleyen Kaymakam Ahmet Gencer, daha sonra diyaliz ünitesine geçerek Başhekim Uzm. Doktor Ali Helli'den bilgiler aldı. Diyaliz ünitesinin genişletilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.


Ayrıca hastalarla yakından ilgilenen Kaymakam Gencer, çeşitli hediyeler vererek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.


Ziyarete İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Öz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Uçar katıldı.

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