Kaymakam Gencer'den Avrupa Şampiyonlarına ödül

Uluslararası Muay -Thai Amatör Federasyonu - IFMA ve Avrupa Muay -Thai Federasyonu EMF tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı. Türkiye'yi temsilen katılan Besni Do-Kan Spor Kulübü sporcularından, Minik Bayanlar kategorisinde İrem Dutlu 34 kilogramda Avrupa Şampiyonu, Minik Erkekler Kategorisinde Umut Korkmaz 32 kilogramda Avrupa 2.'si olarak büyük başarı elde etti.

Besni Kaymakamı Ahmet Gençer sporcuları makamında kabul ederek altın ile ödüllendirdi. Ziyarette Milli Antrenör Serdar Meşen, Türkiye Muay-Thai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Bölge sorumlusu Mustafa Öztürk, Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ve sporcu velileri hazır bulundu.

Minik şampiyonları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, günümüzde her öğrencinin bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini, bununda öğrencilerin gelişimine çok katkıda bulunacağını ifade etti.

Besni'den Avrupa Şampiyonlarının çıkmasının Besni adına gurur verici bir durum olduğunu da belirten Kaymakam Gencer, minik şampiyonlara bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar dileyerek Besni Do-Kan Spor Kulübünü de tebrik etti.