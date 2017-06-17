Kaymakam Kaya: “Kavgaları değil, yatırımları konuşalım”

Kahta’da İftar yemeğinde yaşanan kavgadan sonra Kahta’daki yatırım ve projelere gölge düştüğünü kaydeden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta’da yapımı devam eden yatırım ve projeleri basın mensupları ile paylaştı.

Kavgaların değil artık yatırımların konuşulması gerektiğinin altını çizen Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, “İlçenin huzurunu bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğim. Devlet erkanının bulunduğu bir İftar programında üzücü bir hadise yaşandı. Ne olursa olsun hiçbir şey bunlara bunu yapacak bir hakkı, sorumluluğu ya da yetkiyi vermez. Eğer insanlar kanunen haklı olduklarını düşünüyorlarsa bu devletin yargısı, Kaymakamlığı ve Valiliği var. Bir dilekçe verirsin gereken neyse yapılır. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Geyik’in darp edilmesiyle başlayan olay Belediye Başkanımızın kardeşi Mehmet Toprak’ın ayağına kurşun sıkılmasıyla olay devam etti. En son iftar programında bir hadise zinciri yaşandı. Eğer insanlar bazı şeylerden rahatsız ise haklı olduğunu iddia ediyorsa bunu yasal yollarla işlerini takip etmeli. Hiçbir kimse öyle kaba kuvvet yetkisi vermez” dedi.

Artık kavgaları değil yatırımların konuşulması gerektiğini ifade eden Kaymakam Kaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın başlattığı milli istihdam seferberliği ile Kahta’da ciddi bir anlamda hareketlenme oldu. Adıyaman’ın 6. bölgeye alınması hususunda karar çıkartıldı. Şuan Adıyaman OSB 6. bölgenin tüm teşviklerinden faydalanıyor. Kavgaları değil, artık yatırım ve hizmetleri konuşacağız.

Kahta Öğretmenevi’nde TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın, diğer 3 milletvekilimiz, kurum amirlerimizin, STK’larımızın ve muhtarlarımızın katılımı ile 4. koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Yıllardır Kahta’da açılması için mücadele edilen Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Kahta’da açılacağı müjdesi verildi. Müjdelerin ardı arkası kesilmedi. Meydan Projesi müjdesi, İbrahim Halil Mesire Alanı Projesi müjdesi, Hızlı Tren Projesi müjdesi. Peki, müjdeli yatırımlara ne oldu? Bu ve benzeri yatırımlar talihsiz olayın gölgesinde kaldı. Yazık, günah değil mi? Bu memlekette artık hizmetleri, yatırımları konuşalım” dedi.

Kaymakam Kaya konuşmasına şöyle devam etti:

“Kahta OSB için oldukça önemli bir proje olan, Kahta OSB İdare Hizmet Binası projemizi hayata geçiriyoruz. İdari Hizmet Binası, OSB’nin kurumsallaşması adına büyük bir projedir. Açık ve net söyleyeyim bugün Kahta OSB, Adıyaman OSB’den sonra en büyük ve en gelişmiş OSB’dir. Kahta OSB’nin son 3 yılda bu denli gelişmesi TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Bey’in büyük emeği var. Bizim de görevimiz bu hezimetlerin burada en iyi şekilde aktarılması için gereken çalışmayı ve desteği sağlamaktır. Dün aldığım habere göre OSB’mizin idari binası projesi için 7 milyon TL ayrıldı. Önümüzdeki hafta içerisinde Kahta OSB Müdürlüğümüze aktarılacak. Kahta Tarım Kredi Kooperatif bünyesinde faaliyet yürüten Tarım Kredi Birliği tarafından hayata geçirilen ve 7 milyon 900 bin TL’ye mal olan Kabuklu Yemişlerin İşlenmesi Paketleme Tesisi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Bu yıl eğitim ve öğretime açılan ve kolej düzeyinde eğitim veren Kahta OSB Mesleki Teknik Lisemiz var. Şu anda 400 öğrenci bu okulda öğrenim görüyor. Adıyaman’da olmayan ve ülkemizde sayılı illerde bulunan bu okulun Kahta’da kurulması yine Sayın Meclis Başkanvekilimizin girişimleri sonucu ilçemize kazandırılmıştır. Bu yatırımların bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında büyük bir emeği olan, Kahtalı olması nedeniyle özellikle Sayın Meclis Başkanvekilimize ve diğer vekillerimize çok teşekkür ediyorum.”