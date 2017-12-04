Kaymakam Kaya köylülerin sorunlarını dinledi

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Kahta İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Can Kahta ilçesine bağlı Karadut köyüne ziyaret ederek köy halkınınsorunlarını dinledi. Kaymakam Kaya, Karadut köyü Muhtarı Mustafa Orhan eşliğinde köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi ve köydeki eksiklikleri tespit ederek yapılacak hizmetler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. Köylerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirten Kaymakam Kaya, “Öncelikli hedefimiz köylerimizin alt yapı ve yol sorunlarını çözüme kavuşturmak. Bu kapsamda tüm köylerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Gittiğimiz köylerde vatandaşlarımızın gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Kaya ziyaret esnasında Karadut İlköğretim ve Ortaokuluna da uğrayarak öğrencilerle kısa bir sohbet ederek köyden ayrıldı.