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26 Aralık 2017 11:07

Kaymakam Kaya öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Kaymakam Kaya öğrencilerle bir araya geldi

26 Aralık 2017 11:07

Öğrencileri sınıfta ders dinlediği sırada ziyaret eden Kaymakam Kaya, öğrencilerle kısa bir süre sohbet ederek öğrencilerin isteklerini ve sıkıntılarını dinledi.


Kaymakam Kaya, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerden eğitim hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “İnsanlar, yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir. Başarının sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. Okul kitaplarıyla yetinmemeliyiz. Hiçbir şey okumanın yerini tutamaz. Kültürlü bir insan olmanın biricik yolu okumaktır” dedi.


Kaymakam Kaya, Yavuz Selim İlkokuluna yaptığı ziyaretten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi.




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