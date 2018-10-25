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Kaymakam Kaya sel mağduru köylülerle bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı 2 gün önce Samsat’ın Belenli Köyünde meydana gelen sel nedeniyle mağdur olan aileleri ziyaret ederek gerekli yardımlar için çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı 2 gün önce Samsat'ın Belenli Köyünde meydana gelen sel nedeniyle mağdur olan aileleri ziyaret ederek gerekli yardımlar için çalışma başlattı.


Kahta Ahmet Gazi Kaya ve beraberinde AFAD ekipleri, Özel İdare ekipleri, SYDV görevlileri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve çok sayıda STK, Belenli köyü ve Tabaklı mezraasında mağdur aileler için geniş çaplı yardım başlattı. Sel nedeniyle mağdur olan aileleri ziyaret ederek, yağmur sonrası oluşan hasarları yerinde inceleyen Kaymakam Kaya, mağdur olan ailelerin sorunlarını dinledi. Köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, selde mağdur olan tüm vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi. Devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Kaymakam Kaya, “Belenlik Köyü Tabaklı mezraasında yaşayan sel mağduru vatandaşlarımızla bir araya geldi. Durumları hakkında bilgi aldık. Devletimiz selde zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanındadır. Gerekli tüm çalışmaları yapmak için ilgili kurumlarımızla birlikte seferber olduk. Bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşımız asla yalnız bırakılmayacak, devletin tüm imkanları seferber edilerek yaşanan olumsuzlukların izlerini sileceğiz. Selde zarar gören tüm vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun” diye konuştu.

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