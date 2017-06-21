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21 Haziran 2017 15:48

Kaymakam Kaya’dan bayram uyarısı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle araç sürücülerinin, trafikte daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Kaymakam Kaya’dan bayram uyarısı

21 Haziran 2017 15:48


Sürücülerin emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine ve trafik işaret ve levhalarına uymaları konularında uyarılarda bulunan Kaymakam Kaya, “İlçede karayolu ve ilçe güzergahında özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günlerinde Diyarbakır yolu üzerinde bulunan uygulama noktasına ilaveten ilçemiz Adıyaman yolu üzerinde de araç ve sürücülerine yönelik asayiş ve trafik uygulamalarının yapılacağı uygulama noktasının kuruldu. Aynı zamanda ilçemizde trafiğin yoğun olduğu kavşak, geçit ve önemli noktalara da yaya personelleri görevlendirildi.


Terminale giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin, takoğrafları, şoförünün alkol durumu, taşımacılık yetki belgeleri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları), zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri ve ceza puanları ile aracın fenni muayene durumlarının titizlikle kontrol edilmesi yönünde de kontroller artarak devam edecek.


Trafik hizmetlerinden sorumlu emniyet ve jandarma birim amirlerinin bayram tatillerinin özellikle başlangıç ve bitiş günlerinde, bizzat güzergahlarında bulunacak ve alınan tedbirleri uygulayıp gerekli koordinasyon sağlanacak.


Sürücüler, meydana gelebilecek olası kazalara karşı hız yapmamaları konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Aracın kontağını çevirmeden önce mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını, uzun yola gidecek sürücülerin ise yola çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımlarını yaptırmaları elzemdir. Sürücülerin yola çıkmadan önce araçların lastiklerini ve ışık donanımlarını mutlaka kontrol etmeleri gerekir. İlçemizin merkezi, Gerger ve Sincik ilçelerinin ihtiyaçlarının da karşılandığı araç ve insan yoğunluğunun fazla olduğu bir ilçe olması sebebi ile ilçemizde artan trafik yoğunluğunu rahatlatmak adına sürücülerden ikinci sıra park yapmamalarını ve diğer yol kullanıcılarının haklarına saygılı olmalarını diliyorum. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka ama mutlaka uyalım. Uymayanları da uyaralım” ifadelerine yer verdi.




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