Kaymakam Sedat Sezik Samsat’taki görevinden ayrıldı

Sekiz ay önce Samsat ilçesine Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Sedat Sezik, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile kamu çalışanlarının katıldığı kalabalık bir topluluk ile uğurlandı. Kaymakam Sedat Sezik ayrılışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Samsat Kaymakamlığına yaptığı vekalet süresince adalet, eşitlik, samimiyet, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi temel değerleri merkeze alarak görev yaptığını, makamı ihya etme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti. Kaymakam Sezik, "Meslek hayatımın ilk heyecanlı günlerini yaşadığım Samsat’tan güzel anlarda unutulmaz anılar biriktirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Samsat’ta biriktirdiğim bu unutulmaz anılar hafızamdan silinmeyecek, meslek hayatımın ilkleri olarak yerini muhafaza edecektir. Sahabe şehri Samsat ilçesine hizmet etme imkanı veren başta büyüklerimiz olmak üzere çalışmalarımızda her daim desteklerini esirgemeyen valimize, meslek büyüklerimize, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Gök kubbede hoş bir seda bırakmış olmanın umuduyla bütün herkesin haklarını helal etmelerini diliyorum" diye konuştu.

Oluşturulan konvoy ile Samsat Adıyaman yol ayırımına kadar uğurlanan Kaymakam Sedat Sezik ve uğurlayanlar duygusal anlar yaşadı.