Kaymakam Zadeleroğu dualarla Sinop’a uğurlandı

Gölbaşı ilçesinde 2 yıl görev yapan ve yayınlanan son Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Sinop’un Türkeli ilçesine atanan Kaymakam Zadeleroğlu kaymakamlık lojmanı önünde düzenlenen tören ile vatandaşlarla ve kaymakamlık çalışanlarıyla vedalaştı. Kaymakam Zadeleroğlu’nu uğurlamaya birçok kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütü yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Zadeleroğlu Gölbaşını sevdiğini belirterek Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yaptığını bu mesleğin en güzel yönünün o yerleri sahiplenmeleri olduğunu dile getirdi. Gölbaşında çok güzel günler geçirdiğini söyleyen Kaymakam Zadeleroğlu, “Görev sürecimde ilçemize elimizden geleni yaptık. Yarım bıraktığımız projelerimizi de gelecek olan kaymakam arkadaşımız tamamlayacaktır. Türkeli ilçemize yolunuz düşerse bir kardeşinizin orada olduğunu unutmayın” dedi.