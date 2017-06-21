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21 Haziran 2017 11:50

Kaymakamlık ve belediye personeli iftar sofrasında bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından kurum personeline iftar yönelik iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye personeli iftar sofrasında bir araya geldi

21 Haziran 2017 11:50


Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, iftar programına katılan personelle sohbet ederek programa katıldıklarından dolayı teşekkür etti.


Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, iki kurumun farklı bir şekilde düzenleyeceği iftar programını bir arada yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “iki kurum personeli ile bir arada iftar programında bir araya geldik. Bu şekilde birlik ve beraberliği güçlendirerek iki kurum arasındaki iletişim bağlarının güçlendirdiğine inanıyoruz” dedi.


Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Belediye Başkanı Ahmet Gazi Kaya ve kaymakamlık personeli ile belediye personeli katıldı.




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