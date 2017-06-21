Kaymakamlık ve belediye personeli iftar sofrasında bir araya geldi

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, iftar programına katılan personelle sohbet ederek programa katıldıklarından dolayı teşekkür etti.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, iki kurumun farklı bir şekilde düzenleyeceği iftar programını bir arada yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “iki kurum personeli ile bir arada iftar programında bir araya geldik. Bu şekilde birlik ve beraberliği güçlendirerek iki kurum arasındaki iletişim bağlarının güçlendirdiğine inanıyoruz” dedi.

Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Belediye Başkanı Ahmet Gazi Kaya ve kaymakamlık personeli ile belediye personeli katıldı.