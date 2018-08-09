Kaynak yapılan otomobil alev topuna döndü

Olay, Gölbaşı ilçesi Yeni Sanayi Sitesi B Blokta meydana geldi. Kemal A.’ya ait olan 66 LN 891 plakalı otomobilin egzozuna Müslüm Ertaş kaynak yaparken kıvılcım sıçradı. Otomobil biranda alev aldı. İşyerinin içinde alev topuna dönen otomobili söndürmek için itfaiyeye bilgi verildi. LPG’li olan otomobile kimse yaklaşamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını tamamen söndürdü. Sanayi sitesindeki esnaf yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.