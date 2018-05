Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında Yusuf Aruk yönetimindeki 02 AAD 711 plakalı otomobil ile Mehmet Değirmenci yönetimindeki 02 AS 926 çarpıştı. Kazada LPG’li olan 02 AS 926 plakalı otomobilin gaz kaçırması ve yangın ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi gaz sızıntısı ile önlem alarak, sızıntıyı engelledi. Kazada can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken araçlarda maddi hasar meydana geldi.