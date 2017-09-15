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15 Eylül 2017 10:28

Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Adıyaman’da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

15 Eylül 2017 10:28


Edinilen bilgiye göre, bir gün önce Mehmet Göçer (19) idaresindeki plakasız motosiklet ile Şaban K. idaresindeki 02 BC 660 plakalı kamyonet, Arzumkent Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Göçer, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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