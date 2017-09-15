Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, bir gün önce Mehmet Göçer (19) idaresindeki plakasız motosiklet ile Şaban K. idaresindeki 02 BC 660 plakalı kamyonet, Arzumkent Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Göçer, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.