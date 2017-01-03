Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan genç kız 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2016 tarihinde Mustafa B. (19) yönetimindeki 09 SE 975 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsünde, Murat B.’nin kullandığı 02 AY 703 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Murat B. ile diğer hafif ticari araç içerisinde bulunan Derya Türk (18) ve Cansel Milli (18) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cansel Milli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan Derya Türk, yoğun bakım ünitesinde gördüğü 8 günlük tedavisinin ardından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.