Kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Adıyaman-Samsat karayolu Taşkuyu köyü yol ayrımı yakınlarında Abidin Fidan yönetimindeki 47 PD 992 plakalı minibüs, Samsat istikametine gitmekte olan Hanifi Şimşek’in kullandığı 06 DM 396 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Abidin Fidan (48), yanında bulunan yeğeni Vedat Fidan ile traktörde bulunan sürücü Hanifi Şimşek, Gülnihal Şimşek, Yeter Şimşek, Mahmut Gazi Şimşek ve Zeynep Şimşek yaralandı. Yaralılardan Abidin Fidan, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yaralılardan Vedat Fidan Kahta Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Şimşek (39) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.