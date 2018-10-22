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Kazada özel harekat polisi yaralandı

Adıyaman’da, kamyonetin çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, kamyonetin çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı. Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, özel harekat polis memurlarından Sefa Sarı idaresindeki 02 AD 821 plakalı motosiklette Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağı yakınlarında sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir kamyonet çarptı. Kamyonetin motosiklete çarpması sonucu yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Sefa Sarı ile motosiklette bulunan Muhammed Kayır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazaya karışarak olay yerinden kaçan kamyonetin yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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