Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Önceki akşam Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu 15’inci kilometresinde bulunan Şanlıurfa Yol Kavşağında tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Zeynal Dinç ile otomobilde bulunan Hacı Garip Şener ve İbrahim Bodur yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeynal Dinç (23) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeynal Dinç’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.