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19 Haziran 2017 15:41

Kazada yaralanan köpek tedavi altına alındı

Adıyaman’da bir aracın çarptığı köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde ameliyat edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan köpek tedavi altına alındı

19 Haziran 2017 15:41


Adıyaman Belediyesi, kazada yaralanan bir sokak köpeğinin tedavisini gerçekleştirerek sağlığına kavuşturdu. Bir aracın çarptığı ve kazadan dolayı bacağında kırık ve kas yırtığı meydana gelen sokak köpeğini tedavi altına alan Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, müdürlük bünyesinde kurulan rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirdikleri ameliyatla köpeği sağlığına kavuşturdu. Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Yusuf Işık, tedavisi tamamlanan köpeğin kısa süre içerisinde yürümeye başlayacağını dile getirerek, “Kaza sonrası merkezimize getirdiğimiz yaralı köpeğe yaptığımız ilk muayene sonucunda kırık ve kas yırtığı tespitinde bulunduk. Muayeneden sonra gerçekleştirdiğimiz operasyonda gerekli işlemler yapıldı ve yırtık dikildi” dedi.




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