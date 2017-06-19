Kazada yaralanan köpek tedavi altına alındı

Adıyaman Belediyesi, kazada yaralanan bir sokak köpeğinin tedavisini gerçekleştirerek sağlığına kavuşturdu. Bir aracın çarptığı ve kazadan dolayı bacağında kırık ve kas yırtığı meydana gelen sokak köpeğini tedavi altına alan Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, müdürlük bünyesinde kurulan rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirdikleri ameliyatla köpeği sağlığına kavuşturdu. Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Yusuf Işık, tedavisi tamamlanan köpeğin kısa süre içerisinde yürümeye başlayacağını dile getirerek, “Kaza sonrası merkezimize getirdiğimiz yaralı köpeğe yaptığımız ilk muayene sonucunda kırık ve kas yırtığı tespitinde bulunduk. Muayeneden sonra gerçekleştirdiğimiz operasyonda gerekli işlemler yapıldı ve yırtık dikildi” dedi.