Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde Hasan Yılmaz idaresinde 33 BNJ 06 plakalı kamyonet, Kıraçhayma yol ayrımında bekleme yapan Hanefi Kuşçu’nun kullandığı 02 AL 236 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarpmıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Hasan Yılmaz ile kamyonette bulunan Kadir Yılmaz ve Perihan Yılmaz yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine ve Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.