Kazakistanlı gazeteciler Başkan Uslu ile bir araya geldi

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi olarak Kazakistan'dan Adıyaman'a gelen Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı üyeleri, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette ATSO Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay'da yer alırken Kazakistanlı gazetecilere Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan eşlik etti.

Güneydoğu illerine düzenledikleri program çerçevesinde Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin misafiri olarak Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, “Türkiye bizim için çok önemli ve kardeş olduğumuz bir ülkedir. Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfımız 4 sene önce kuruldu. Amacımız, Türk Dünyası gazetecileri bir araya getirerek Türk dünyasının birliğini sağlamaktır. Biliyorsunuz Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Türk Devletleri Türkiye'ye ve Türk kardeşliğine kavuştu. Buradaki programımız süresince Türkiye'deki gözlemlerimizi ve Türk misafirperverliğini Kazakistan'a gittiğimizde en güzel şekilde işleyip, dile getireceğiz” dedi.

Adıyaman'ın sanayi ve sektörel yapısıyla ilgili Kazakistanlı gazetecileri bilgilendiren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Adıyaman Türkiye'nin 81 ilinden ender illerdendir. Adıyaman hiçbir ilde olmayan özellikler taşır. Bunlardan birisi Nemrut Dağıdır. Tekstil ve konfeksiyon ilimizin önde gelen sektörleridir. Ayrıca mobilya, mermerde de iyi durumdayız. Kazakistan'la Adıyaman'da olan sektörlerimiz ile ilgili köprü kurabiliriz. Kırmızıçizgi tanımayan tek şey ticarettir. Odamız 18 sektörden oluşuyor. Toplamda 45 meclis üyemiz var. 11 kişilik yönetim kurulumuz var. Odamızın 3 bin 200 üyesi vardır. Ziyaretiniz nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, ATSO Başkanı Mustafa Uslu'ya Kazakistan yöresel kaftanı giydirdi. Başkan Uslu da Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen'a bakır işlemeli kayık kabak takdim etti.