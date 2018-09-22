Kazakistanlı gazeteciler İhlas Haber Ajansını yakından tanıdı

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve beraberindeki kadın gazeteciler İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, İHA ile ilgili Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş'tan bilgi aldı.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve beraberindeki 8 kadın gazeteci bölgeyi geziyor. Kazakistan'dan gelen gazeteciler Adıyaman Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'ı gezecek.

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek Ahmet Arslantaş'tan ajans ile ilgili bilgi alan gazeteciler, misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, İhlas Haber Ajansını ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Vakfın yapısı ile ilgili bilgi verdi.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ise, misafirleri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve mesleki dayanışmanın önemine işaret ederek, AGAD ile Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfının ortak projelerde yer alacağını dile getirdi.

Altı günlük Türkiye programında illerin tarihi ve turistik yerleri gezecek olan gazeteciler Adıyaman'da Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi ve Perre Antik Kenti gezecek.