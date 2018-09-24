Kazakistanlı gazeteciler Nemrut Dağına hayran kaldı

Adıyaman'a gelen Kazakistanlı gazeteciler 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağına hayran kaldı.

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve beraberindeki 8 kadın gazeteci Adıyaman'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyet Başkanı İbrahim Aslan'ın davetlisi olarak Adıyaman'a gelen Kazakistanlı gazeteciler bu ziyaretlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ile birlikte tarihi ve turistik yerleri gezen gazeteciler, gezdikleri yerlere hayran kaldı.

UNESCO'nun ‘Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan Nemrut Dağı ve Cendere Köprüsünü gezdi. Nemrut Dağına hayranlıklarını gizleyemeyen gazeteciler Kazakistan'a gittiklerinde Nemrut Dağı başta olmak üzere diğer tarihi yerleri yayın organlarında işleyeceklerini ifade etti.